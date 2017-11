Actualidade

A ajuda prestada em 2016 a um casal canadiano vítima de um acidente de viação valeu ao Moto Clube do Porto no passado domingo, em Andorra, o prémio Fair Play da Federação Internacional de Motociclismo, foi hoje anunciado.

A distinção aconteceu no decurso na Gala da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que decorreu em Andorra, "sendo pela primeira vez entregue a um clube de vocação mototurística", acrescentou o Moto Clube do Porto (MCP), na sequência do apoio dado a um "casal canadiano que sofreu um acidente em Portugal, já depois do FIM Mototour of Nations, em setembro de 2016".

No comunicado enviado à agência Lusa, o MCP relata que "John e Beth Pineo sofreram um grave acidente de viação alguns dias depois do evento, organizado por aquele clube e no qual haviam participado, "ficando internados no Hospital de Viana do Castelo".