Actualidade

O novo presidente do conselho de administração da petrolífera Sonangol, Carlos Saturnino, exonerou Isabel dos Santos do cargo de presidente da comissão executiva da subsidiária da petrolífera responsável pela pesquisa e produção.

A informação, divulgada hoje pela Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), resulta da exoneração anterior do conselho de administração da petrolífera, decidido pelo Presidente da República, João Lourenço, sendo que além de Isabel dos Santos foram igualmente afastados da Sonangol Pesquisa & Produção (P&P) os vogais Edson dos Santos e Sarju Chandulal Raikundalia.

A decisão tem a particularidade de ser tomada, em despacho interno de 20 de novembro, por Carlos Saturnino, que em dezembro de 2016 foi afastado do cargo de presidente da comissão executiva da Sonangol P&P pela então presidente do conselho de administração da Sonangol EP, Isabel dos Santos. A filha do então Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, chamou a si aquelas funções, a 05 de dezembro de 2016.