Alexandre Matos foi hoje nomeado diretor financeiro da Altice Portugal, uma nomeação que produz "efeito imediato", segundo informou hoje a empresa ao mercado.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altice indica que "Alexandre Fonseca reforçou hoje o Comité Executivo da Altice Portugal, com a nomeação de Alexandre Matos, como 'Chief Financial Officer' [diretor financeiro], ficando este responsável pelos pelouros financeiros", acrescentando que "esta nomeação tem efeito imediato".

Alexandre Matos - que ocupa o lugar que era interinamente responsabilidade de Gustavo Monteiro desde abril deste ano - tem 24 anos de experiência em consultoria financeira, esteve presente em funções de gestão no Grupo RAR e na PriceWaterHouseCoopers (PwC).