Actualidade

O Banco de Portugal decidiu estender o prazo, de dois para quatro anos, para as instituições de importância sistémica, como a CGD, o BCP ou o Novo Banco, constituírem uma reserva de fundos próprios, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do Banco de Portugal (BdP), a metodologia e os níveis de reserva foram mantidos, mas o regulador "decidiu estender o prazo para cumprimento dos mesmos", tendo em conta "os desafios que o sistema bancário português ainda enfrenta, num contexto em que as taxas de juro permanecem muito baixas".

Entre os "desafios", o BdP destaca "a necessidade dos bancos continuarem a reduzir os ativos não produtivos em balanço", nomeadamente o malparado.