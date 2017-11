Óbito/Zé Pedro

O músico Zé Pedro, dos Xutos e Pontapés, hoje falecido, "contribuiu de forma decisiva e inovadora para o sucesso continuado de uma das mais prestigiadas bandas rock nacionais", afirma o ministro da Cultura, em comunicado.

Luís Filipe de Castro Mendes "lamenta profundamente a morte do músico Zé Pedro", guitarrista e fundador dos Xutos e Pontapés, que "contribuiu de forma decisiva e inovadora para a história da música eletrónica em Portugal e para o sucesso continuado de uma das mais prestigiadas bandas rock nacionais".

"O seu entusiasmo, carisma e empatia deixaram uma marca indelével no panorama musical português, com músicas que acompanharam várias gerações, que o admiram com reconhecida ternura", afirma Castro Mendes.