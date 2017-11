Actualidade

O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a condenação da pedreira Nicolau Macedo SA, daquele concelho, a uma coima de 48 mil euros por poluição do rio Ave, disse hoje à Lusa fonte do Ministério do Ambiente.

A fonte sublinhou que se trata de uma empresa "reincidente em episódios de poluição na bacia do Rio Ave", com "descargas ilegais" que ocorriam a montante de captações de água para abastecimento público.

Essas captações servem uma população de cerca de 150 mil habitantes dos concelhos de Guimarães e Vizela.