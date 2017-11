Eurogrupo

O secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, apoiou hoje a candidatura do ministro das Finanças português, Mário Centeno, à presidência do Eurogrupo, considerando que seria "uma boa notícia" ter "um ibérico" à frente daquela instituição europeia.

"Sem dúvida [que Mário Centeno pode contar com o nosso apoio]. Penso que precisamos de um ibérico à frente do Eurogrupo", disse Pedro Sánchez aos correspondentes em Madrid dos órgãos de comunicação social portugueses.

O líder da oposição espanhola vai participar na sexta-feira e no sábado, em Lisboa, numa reunião dos líderes do Partido Socialista Europeu, onde a questão deverá ser abordada.