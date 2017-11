Actualidade

O ministro da Administração Interna disse hoje que o Governo tem plena confiança na capacidade técnica e profissional do coronel António Paixão, que hoje assumiu funções como comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"O Governo deseja as maiores felicidades (a António Paixão) no exercício das suas funções e reitera a profunda confiança na sua capacidade profissional e capacidade técnica", disse aos jornalistas o ministro Eduardo Cabrita, à margem da apresentação do balanço do (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) da região do Algarve, em Faro.

Questionado sobre a contestação à nomeação do coronel de António Paixão para o cargo, o ministro da Administração Interna frisou que "a aceitação que está a ter é o reconhecimento do empenho dos melhores para as funções mais exigentes".