A ocupação hoteleira no Natal e no Fim do Ano na Madeira é de 60% e 88% respetivamente, indicou hoje a secretária regional do Turismo e Cultura (SRTC), Paula Cabaço.

A governante falava na apresentação do programa de festas de Natal e do Fim do Ano, que tem como motivo os 600 anos do descobrimento da Madeira.

O investimento do Governo Regional neste programa é de 3,4 milhões de euros com IVA (que já inclui a iluminação do Carnaval de 2018) e compreende o espetáculo pirotécnico de passagem de ano (oito minutos de fogo disparados de 37 postos e 131.873 disparos), que só por si representa um investimento de 976 mil euros com IVA.