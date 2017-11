Actualidade

Os lucros da Ibersol aumentaram 21,2% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, para 21,8 milhões de euros, segundo os resultados divulgados hoje pela empresa à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O resultado líquido consolidado no final dos primeiros nove meses atingiu o valor de 21,8 milhões de euros, 3,8 milhões euros superior ao período homólogo de 2016", lê-se no documento.

Os resultados de 2017 da Ibersol, que detém as marcas PizzaHut e Burger King em Portugal e Espanha, estão influenciados pela aquisição da companhia espanhola Eat Out Group. Não considerando esta aquisição, o lucro apresenta um crescimento homólogo de 16,7% no terceiro trimestre.