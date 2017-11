Actualidade

O presidente OPEP, Jalid al Falih, anunciou hoje que o grupo petrolífero em conjunto com uma dezena de produtores independentes decidiram estender o acordo sobre os cortes na produção de petróleo até ao final de 2018.

"Tenho o prazer de anunciar a decisão unânime e solene de estender o nosso acordo até ao final de 2018", disse o presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), citado pela agência EFE.

A reunião dos 14 elementos da OPEP e do grupo de independentes decorreu hoje na capital austríaca, com o objetivo de analisar a situação do mercado petrolífero.