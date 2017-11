Actualidade

A Deco anunciou hoje que o chocolate do calendário de Natal do El Corte Inglés deve ser evitado por alegadamente conter substâncias potencialmente perigosas, com o grupo a anunciar que o produto em causa já foi retirado.

A Deco refere que no início de novembro realizou um estudo com as suas congéneres Test-Achats (Bélgica), Altroconsumo (Itália) e OCU (Espanha), em que cada país analisou cinco marcas à venda nos respetivos mercados nacionais, num total de 20 produtos.

"Em Portugal, comprámos as cinco marcas de calendários do advento disponíveis na altura nas principais cadeias de supermercado da região de Lisboa: El Corte Inglés, Favorina (Lidl), Ferbar, Jacquot e Pingo Doce. O objetivo do estudo foi determinar a presença de hidrocarbonetos de óleos minerais (MOSH e MOAH), substâncias consideradas potencialmente perigosas para a saúde, no chocolate desses calendários", refere a Deco em comunicado.