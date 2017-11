Actualidade

O êxito do novo modelo de negócio implantado pelo diário The New York Times, baseado na subscrição da versão digital, demonstra que os periódicos podem sobreviver ao impacto das novas tecnologias, é defendido num livro hoje apresentado.

O autor da tese, desenvolvida no livro "A Reinvenção do The New York Times", é o jornalista espanhol Ismael Nafria, que o apresentou hoje no simpósio 'TVMorfosis', cuja 31.ª edição decorre na cidade mexicana de Guadalajara, por motivo da Feira Internacional do Livro (FIL).

Nafria sustenta que as premissas do novo modelo do The New York Times baseiam-se na oferta de um produto de qualidade adaptado à era digital e mostrar aos seus leitores que é um meio relevante e imprescindível para as suas vidas.