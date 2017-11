Actualidade

O parlamento dos Açores aprovou hoje o Orçamento da região para 2018 com os votos a favor do PS, tendo todos os partidos da oposição, PSD, CDS-PP, BE e PPM, votado contra o documento.

Igual votação foi registada no Plano de Investimentos, aprovado pela maioria parlamentar socialista e a oposição daqueles partidos.

O PCP, que tem um deputado, não esteve presente neste plenário.