O chefe da Diplomacia angolana defendeu hoje a transferência para a Justiça do país do processo que em Portugal envolve o ex-vice-Presidente da República, Manuel Vicente, mas garantindo que Angola sobreviverá a uma crise de relações com Portugal.

O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, falava hoje à imprensa, no aeroporto internacional 04 de fevereiro, em Luanda, à chegada de Abidjan, Costa do Marfim, onde participou na 5.ª cimeira União Europeia - União Africana, acompanhando o Presidente angolano, João Lourenço, tendo alertado que Angola não está à procura de "briga", mas que não vai fugir dela, para defender a soberania e dignidade do país.

Em causa está o caso "Operação Fizz", processo em que o ex-vice-Presidente de Angola e ex-presidente do conselho de administração da Sonangol, Manuel Vicente, é suspeito de ter corrompido, em Portugal, Orlando Figueira, quando este era procurador do DCIAP, departamento do Ministério Público, que investiga a criminalidade mais grave, organizada e sofisticada, designadamente de natureza económica.