Óbito/Zé Pedro

Vários músicos e bandas portugueses, do fado ao rock, usaram as suas páginas nas redes sociais para lamentarem a morte do guitarrista Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés, hoje, aos 61 anos, em Lisboa.

The Legendary Tigerman (Paulo Furtado) partilhou uma mensagem de despedida e agradecimento a Zé Pedro, acompanhada de uma fotografia do músico. "Querido Zé, obrigado por todo o carinho e amizade que deixaste no mundo. És insubstituível e a tua partida deixa uma ferida enorme na música portuguesa e nos nossos corações. Adeus, meu querido, obrigado por todas as bonitas palavras que trocámos", escreveu.

O 'rapper' Ace recorda que passou a pré-adolescência e adolescência "com muito rock", e que os Xutos eram uma das poucas bandas que as pessoas da sua geração, com a "inclinação para o rock, consumiam daquilo que se fazia em Portugal". Mais tarde, teve o "privilégio" de pisar o mesmo palco que a banda e o "'teenager' de há alguns anos enchia-se de orgulho".