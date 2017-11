Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) entregou na quinta-feira à noite os prémios "O Norte Somos Nós" a sete projetos inovadores apoiados por fundos comunitários e escolhidos numa votação online.

As empresas Quinta do Vallado e Azevedos Indústria, a Unidade de Cuidados Continuados Pediátrica KASTELO, o Centro de Investigação da Montanha de Bragança, o Teatro do Bolhão e os projectos "Operação Escola em Rede" e "100.000 Árvores na Área Metropolitana do Porto" foram os investimentos que mais votos receberam do público entre 03 e 24 de novembro, divulgou esta noite a CCDR-N, numa cerimónia que teve início pelas 21:00 no Museu do Carro Elétrico, no Porto.

"A nata da nata estava nos 21 finalistas, três em sete categorias, que foram sujeitos à votação", destacou Fernando Freire de Sousa, presidente da CCDR-N, a propósito dos prémios atribuídos a partir de "de mais de seis mil projetos com mérito regional finalistas a concurso".