Óbito/Zé Pedro

As cerimónias fúnebres do guitarrista José Pedro, da banda Xutos & Pontapés, que morreu na sexta-feira, em Lisboa, têm início hoje, com o velório no Museu dos Coches, disse à Lusa fonte próxima da família.

O velório do guitarrista dos Xutos & Pontapés, inicialmente marcado para o Mosteiro dos Jerónimos, foi mudado para o edifício original do Museu dos Coches, em Lisboa, e tem lugar a partir das 16:00 de hoje.

No sábado, a missa de corpo presente é celebrada a partir das 13:30 - meia hora antes do anúncio inicial -, e mantém-se no Mosteiro dos Jerónimos, sendo seguida de cerimónia privada, reservada à família.