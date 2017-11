Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje num incêndio ocorrido num edifício de Tianjin, no nordeste da China, disse a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, que citou autoridades locais.

Onze pessoas foram hospitalizadas, mas seis não resistiram aos ferimentos, acrescentou a agência, sem indicar a causa do incêndio, que começou no 38.º piso de um edifício no distrito de Hexi.

Tianjin, o maior porto do norte da China, fica a cerca de 150 quilómetros de Pequim.