Actualidade

O imperador do Japão Akihito vai abdicar do trono a 30 de abril de 2019, anunciou hoje o primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe, na primeira renúncia imperial no país em mais de dois séculos.

"Decidimos que a aplicação [da lei especial que permite a abdicação do imperador] deverá acontecer a 30 de abril de 2019", declarou Abe à imprensa, no final de uma reunião com o imperador.

O primeiro-ministro disse estar "profundamente comovido" com a decisão tomada na reunião especial, em Tóquio, do Conselho imperial, que juntou representantes do Governo, da Casa Imperial e especialistas jurídicos japoneses, para escolher a data de abdicação.