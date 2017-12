Actualidade

Os casinos de Macau fecharam novembro com receitas de 23.033 milhões de patacas (2.401 milhões de euros), mais 22,6% relativamente ao período homólogo do ano passado, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Segundo dados publicados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), os casinos registaram no acumulado de janeiro a novembro receitas de 243.043 milhões de patacas (25.347 milhões de euros), mais 19,5 % do que nos primeiros onze meses do ano passado.

Novembro marcou o 16.º mês consecutivo de subida das receitas da indústria do jogo, principal pilar da economia da Região Administrativa Especial de Macau.