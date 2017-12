Actualidade

O papa Francisco celebrou hoje uma missa em que participaram dezenas de milhares de fiéis no parque Suhrawardy Udyan de Daca, onde ordenou 16 novos padres para a igreja do país, que conta com menos de 400.

Francisco chegou na quinta-feira, vindo da Birmânia, e tal como explicou no seu discurso às autoridades do Bangladesh, a sua prioridade nesta viagem era mostrar proximidade com a pequena comunidade católica de menos de 500 mil pessoas, que representa cerca de 0,2% da população.

Perante os fieis, vindos de todo o país, Francisco começou por dar uma volta com o 'papamóvel', sendo saudado com gritos de "Viva o papa".