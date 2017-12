Actualidade

O número de mortos num incêndio ocorrido hoje num edifício na cidade chinesa de Tianjin subiu para dez, informou a agência noticiosa oficial Xinhua, que cita as autoridades locais.

O fogo começou na madrugada de hoje, no 38.º piso de um edifício no distrito de Hexi. A agência detalha que o edifício era autorizado para uso residencial e comercial, mas não avança a causa do incêndio.

Uma pessoa foi, entretanto, detida, no âmbito da investigação.