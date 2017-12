Actualidade

De "afeto" a "vencedor", passando por "crescimento" e "cativação", a lista das dez palavras candidatas a "Palavra do Ano" está disponível a partir de hoje em www.palavradoano.pt, para votação até 31 de dezembro.

A Porto Editora (PE), que promove a iniciativa desde 2009, afirma em comunicado que a escolha dos dez vocábulos teve como "base as propostas feitas através do 'site', e o trabalho de observação e acompanhamento da realidade da Língua Portuguesa, tanto nos meios de comunicação e redes sociais, como no registo de consultas nos dicionários 'online' e 'mobile'".

No dia 04 de janeiro próximo será conhecida a "Palavra do Ano", escolhida entre a seguinte lista de dez vocábulos: "afeto", "cativação", "crescimento", "desertificação", "floresta", "gentrificação", "incêndios", "independentista", "peregrino" e "vencedor".