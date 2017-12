Actualidade

Um monge tibetano morreu depois de se imolar pelo fogo no sudoeste da China, num aparente protesto contra a ocupação chinesa da região, informaram hoje um grupo de defesa da independência do Tibete.

O monge, um sexagenário identificado como Tenga, morreu na prefeitura autónoma tibetana de Ganzi, na província de Sichuan, onde se tinham sido registados dois casos idênticos este ano, informou a organização não-governamental (ONG) Free Tibet, com sede no Reino Unido.

De acordo com os dois grupos, este é o quinto tibetano a imolar-se pelo fogo na China desde o início do ano e, pelo menos o 150.º desde 2009, em protesto contra a ocupação chinesa do Tibete.