A petrolífera norte-americana Chevron, através da sua subsidiária Cabinda Gulf Oil Company (Gabgoc), foi autorizada pelo Governo angolano a adiar para agosto de 2019 a primeira extração de petróleo na área de desenvolvimento de Lucapa, no bloco 14.

A informação consta de um decreto executivo assinado pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino Pedro Azevedo, de 22 de novembro e ao qual a Lusa teve acesso, tendo o Governo angolano acolhido os argumentos da Gabcoc, operadora do bloco 14, no 'offshore' de Cabinda.

O documento refere que na origem do pedido de adiamento da data para início da exploração petrolífera naquele campo estão riscos como a "fuga de hidrocarbonetos do reservatório para o leito do mar", como resultado da presença de "uma enorme falha na estrutura e sobrecarga fina", devido ao desfiladeiro do rio Congo, entre outros.