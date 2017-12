Actualidade

As recentes eleições gerais de Angola e os primeiros atos do Presidente da República João Lourenço marcam a seleção das dez palavras finalistas para a "Palavra do Ano", neste país, a escolher entre hoje e 31 de dezembro.

A lista, divulgada hoje pela Plural Editores, que organiza a iniciativa com o apoio do Camões Instituto, inclui termos como "barragem", "candongueiro" e "maka". A votação decorre no 'site' www.palavradoano.co.ao.

As eleições gerais de 23 de agosto passado registaram mais de sete milhões de votos, resultaram na vitória do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e na eleição do Presidente da República João Lourenço, daí a escolha do termo "eleições" para votação.