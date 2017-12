Actualidade

O árbitro Jorge Sousa, do Porto, foi nomeado para dirigir pela sétima vez um embate entre FC e Porto e Benfica, que hoje se defrontam no Dragão, em encontro da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu Jorge Sousa, de 42 anos, que dirigiu pela última vez um embate entre 'dragões' e 'águias' a 26 de abril de 2015, dia em que se registou uma igualdade a zero, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 30.ª ronda da I Liga 2014/15.

Nessa mesma época, Jorge Sousa também tinha estado no 'clássico' da primeira volta, a 14 de dezembro de 2014, no Dragão, onde o Benfica venceu por 2-0, com um 'bis' do brasileiro Lima.