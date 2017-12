Actualidade

O Tribunal Provincial do Cuando Cubango, no sul de Angola, condenou hoje à pena máxima, 30 anos de prisão, um angolano de 31 anos, pelo homicídio de cinco pessoas, duas delas decapitadas, além de duas tentativas de homicídio.

Severiano Tchivinda, que ficou conhecido localmente por "corta cabeça", foi detido em abril deste ano, na sequência da decapitação de duas jovens no município do Menongue, capital do Cuando Cubango, no espaço de um mês.

O juiz Hélder Pedro considerou o réu culpado dos crimes de homicídio qualificado (24 anos de prisão), tentativa de homicídio (20 anos) e posse de estupefacientes (três meses de prisão), totalizando um cúmulo jurídico numa "pena única e máxima de 30 anos de prisão".