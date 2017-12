Actualidade

O movimento cívico Cidadania Lx apelou hoje ao primeiro-ministro que solicite uma avaliação "urgente" à segurança estrutural do Palácio da Ajuda, tendo em conta as escavações e demolições em curso, com vista à obra de remate do edifício.

"No seguimento do que se observa desde a Calçada da Ajuda, e considerando a total falta de informação ao público acerca do que se passa com as escavações e as demolições em curso no Palácio nacional da Ajuda, com vista à obra do chamado 'remate do Palácio', apelamos a vossa excelência, senhor primeiro-ministro, que solicite ao Ministério da Cultura uma avaliação, urgente, por parte do Laboratório de Engenharia Civil, à segurança estrutural do Palácio", lê-se no apelo remetido a António Costa.

De acordo com o movimento de cidadãos, as últimas intervenções técnicas para travar os imprevistos subsequentes às demolições efetuadas não asseguram a estabilidade da estrutura pondo, por isso, em causa a segurança da ala poente do Palácio da Ajuda.