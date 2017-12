Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol pode cruzar-se com a anfitriã Rússia ou o Uruguai nos oitavos de final, e a França ou a Argentina nos 'quartos', segundo ditou hoje o sorteio do Mundial de futebol de 2018.

Colocada no Grupo B, juntamente com a Espanha, de Julen Loetegui, o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos, a formação das 'quinas' cruzará nos 'oitavos' com um conjunto do Grupo A, composto por russos, uruguaios, Egito e Arábia Saudita.

Se vencer o agrupamento, Portugal jogará os oitavos de final em Moscovo, a 01 de julho, e, passando como segundo, jogará o primeiro encontro a eliminar na véspera, em Sochi.