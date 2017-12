Actualidade

A fadista Alice Maria, que durante muitos anos fez parte do elenco da casa de fados "A Severa", morreu hoje de manhã, aos 85 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, informou a Casa do Artista.

O corpo da cantora estará na capela do hospital a partir das 10:00 de sábado e seguirá, às 13:30, para o cemitério dos Olivais, onde será cremado.

Alice Maria cantou durante vários anos nas casas de fado "Tipóia" e "A Severa", em Lisboa, e participou em vários programas televisivos, tendo celebrizado fados como "Castigo de Deus" (Frederico de Brito) e "Fado Regresso" (Artur Lobato/Casimiro Ramos).