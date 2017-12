Óbito/Zé Pedro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que no próximo ano deverá realizar-se "uma homenagem em grande" ao guitarrista Zé Pedro, que morreu na quinta-feira aos 61 anos.

"Há ideias para, na primavera ou verão, fazer uma homenagem em grande como ele gostava que fosse, com alegria, com muita gente, de todas as gerações interpretando o que ele deu aos portugueses: uma vida inteira", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, depois de ter prestado homenagem ao músico, hoje em Lisboa.

Centenas de pessoas têm passado desde as 16:00 horas de hoje pelo antigo Museu dos Coches em Lisboa, onde decorre o velório do guitarrista Zé Pedro.