O ex-conselheiro de Segurança Nacional norte-americano Michael Flynn, que hoje se declarou culpado de mentir ao FBI sobre contactos com um diplomata russo, admitiu ter procedido mal e estar a cooperar com as autoridades para corrigir o que fez.

Num comunicado divulgado pela agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), o general na reserva Michael Flynn afirmou que decidiu "assumir total responsabilidade" pelas suas ações, após suportar "muitos meses de falsas acusações de 'traição' e outros atos ultrajantes", que lhe foram "extraordinariamente dolorosos".

"Após mais de 33 anos de serviço militar ao nosso país, incluindo quase cinco anos em combate longe da minha família, e depois da minha decisão de continuar a servir os Estados Unidos, tem sido extraordinariamente doloroso suportar estes muitos meses de falsas acusações de 'traição' e outros atos ultrajantes", lê-se no texto.