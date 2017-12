Brexit

O presidente do Conselho Europeu assegurou hoje que qualquer solução proposta pelo Reino Unido sobre o futuro da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda deve ser aceitável pelo governo irlandês e os parceiros comunitários.

"Se a proposta do Reino Unido for inaceitável pela Irlanda, também será inaceitável para a União Europeia", afirmou Donald Tusk, considerando que será necessário "fazer progressos suficientes" sobre o tema antes de "continuar com as negociações.

O presidente do Conselho Europeu prestou estas declarações depois de se reunir em Dublin, capital da Irlanda, com o primeiro-ministro do país, Leo Varadkar, com quem analisou os progressos da primeira fase das conversações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').