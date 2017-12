Actualidade

O eurodeputado socialista Carlos Zorrinho defendeu hoje que chegou o momento da família social-democrata europeia assumir os riscos de ter um candidato comum em 2019 para a presidência da Comissão Europeia e uma agenda que suscite debate e paixões.

Carlos Zorrinho, líder da delegação do Partido Socialista português no Parlamento Europeu, falava hoje na reunião do Partido Socialista Europeu (PSE), a decorrer hoje e sábado em Lisboa, nas poucas intervenções feitas em português.

"Precisamos de um candidato comum que dê força a uma agenda comum e de uma agenda comum que ajude a projetar e a valorizar o candidato comum", afirmou o eurodeputado português, durante a sua breve intervenção diante dos mais de 300 delegados presentes no pavilhão Carlos Lopes.