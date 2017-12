Eurogrupo

O líder da Confederação Europeia dos Sindicatos (CES), Luca Visentini, afirmou hoje esperar que o ministro das Finanças, Mário Centeno, seja na segunda-feira eleito presidente do Eurogrupo, considerando que representa uma viragem na política económico-financeira.

Luca Visentini falava aos jornalistas após ter sido recebido pelo primeiro-ministro, António Costa, numa declaração em que tinha ao seu lado os líderes da UGT, Carlos Silva, e da CGTP-IN, Arménio Carlos.

"Se o ministro das Finanças vencer será um passo na direção certa. A União Europeia precisa de pôr de lado as políticas de austeridade, apostando no investimento, no crescimento e no emprego", declarou o presidente da Confederação Europeia dos Sindicatos (CES).