FC Porto-Benfica

Sérgio Oliveira e Marega são as novidades na equipa inicial do FC Porto, enquanto o Benfica manteve o 'onze', para o embate de hoje da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio do Dragão.

Em relação ao empate 1-1 no reduto do Desportivo das Aves, da ronda anterior, Sérgio Conceição trocou o castigado Corona, que foi expulso na última ronda, e o ponta de lança Soares pelo médio luso e o extremo Maliano.

Assim, o FC Porto vai alinhar com José Sá na baliza, uma defesa com Ricardo Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles, um meio campo com Danilo, Sérgio Oliveira e Herrera e dois extremos (Marega e Brahimi) no apoio a Aboubakar.