Actualidade

As luzes acenderam-se ao início da noite de hoje no Funchal, como previsto, dando início ao programa de Natal e Fim de Ano no qual o Governo Regional da Madeira investiu 3,4 milhões de euros.

"Havia um compromisso do Governo [da Madeira] relativamente às iluminações que iam ser abertas no dia 01 e aqui estão elas abertas", disse o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

O governante madeirense já tinha afirmado que, apesar dos atrasos no processo, "nem que tivessem que trabalhar dia e noite" as luzes iam iluminar a cidade a partir de hoje.