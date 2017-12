Actualidade

Duas pessoas foram detidas sexta-feira no âmbito da operação de segurança do jogo FC Porto-Benfica da 13.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol que terminou com empate zero, indicou fonte da PSP.

Em declarações à agência Lusa, o comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP), João Afonso, referiu que as detenções se deveram a uma agressão a um agente de autoridade, bem como por invasão de campo.

Já antes do encontro, a mesma fonte apontou que numa "situação de apedrejamento" que ocorreu junto à rotunda de Bonjoia ficaram feridas duas pessoas, tendo após o encontro esclarecido que se trataram de dois do Benfica, somando-se um terceiro ferido, um agente de autoridade.