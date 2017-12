Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, agradeceu hoje a colaboração da aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD), para o processo de diálogo que se iniciou na sexta-feira na República Dominicana.

"Apesar das diferenças gigantescas que tenho com Júlio Borges (presidente do parlamento), Luís Florido e com os líderes da MUD, quero agradecer o espírito de colaboração para instalar o diálogo nacional e digo ao Presidente da República Dominicana, obrigado", disse.

Nicolás Maduro falava durante uma comunicação ao país, transmitida em simultâneo pelas rádios e televisões venezuelanas, durante a qual sublinhou que o "diálogo e a paz são garantia de futuro" para o país.