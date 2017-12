Actualidade

A ópera "The Rape of Lucretia" ("A Violação de Lucrécia"), de Benjamin Britten, estreia-se hoje no Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), em Lisboa, sob a direção musical de João Paulo Santos, com encenação de Luís Miguel Cintra.

Em declarações à agência Lusa, Luís Miguel Cintra realçou o trabalho em equipa com o maestro João Paulo Santos, com quem colaborou noutras produções operáticas.

"O que o Britten faz [nesta ópera] é uma coisa que fazemos no teatro, que é a procura da desconstrução da própria fábula ou da história que se está a contar, para se fazer a análise crítica ou de reflexão sobre o que essa história permite ou à qual conduz", disse Luís Miguel Cintra.