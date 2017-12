Actualidade

O papa Francisco afirmou hoje que "bisbilhotar" e "falar mal dos outros" é como fazer "terrorismo", no encontro com religiosos na Igreja de Santo Rosário em Daca, no seu último dia de visita ao Bangladesh.

Francisco repetiu hoje no Bangladesh uma ideia que já repetiu em alguns dos seus discursos a religiosos, sobre o perigo das divisões no seio das comunidades católicas e o perigo da "bisbilhotice".

No seu discurso, o papa sublinhou que a Igreja do Bangladesh é muito ativa no diálogo inter-religioso e pediu que fizesse o mesmo entre as comunidades católicas, de modo a promover a harmonia.