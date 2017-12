Actualidade

A agência de notação financeira Moody's considera que o risco de stress financeiro nos países da África subsariana está a aumentar com a aproximação do pico de pagamentos da dívida, no princípio da próxima década.

"Os risco de stress financeiro soberando está a aumentar na África subsariana com a aproximação do pico da maturidade da dívida internacional e com as dificuldades na qualidade do crédito soberano e o aumento das taxas de juro, a que se junta uma capacidade institucional para mitigar os riscos que ainda não foi testada", escrevem os analistas.

Numa nota de análise enviada aos investidores, com o título 'Riscos de stress financeiro aumentam na região, especialmente no final da escala de rating', e a que a Lusa teve acesso, lê-se que "vários países nesta região mostram vulnerabilidades semelhantes às da crise da dívida dos mercados emergentes no final dos anos 90".