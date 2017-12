Eurogrupo

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, agradeceu hoje o "claro apoio" dos socialistas europeus à candidatura do ministro das Finanças português à presidência do Eurogrupo, frisando que Mário Centeno é "parte essencial" na "mudança de política".

"Temos muito orgulho e quero aqui agradecer o claro apoio de toda a família socialista ao facto de termos apresentado o candidato à presidência do Eurogrupo e à sua eleição segunda-feira - o nosso ministro das Finanças, Mário Centeno -, que tem sido parte essencial da execução desta mudança de política", afirmou António Costa.

O secretário-geral do PS discursava perante os delegados ao conselho do Partido Socialista Europeu (PES), que terminou hoje, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.