O primeiro-ministro , António Costa, defendeu hoje que a reforma da União Económica e Monetária é essencial para que a moeda única "não seja só única mas seja efetivamente comum" e "um fator de união".

"Temos a obrigação de aproveitar a janela de oportunidade que hoje temos e evitar uma nova crise e, para isso, a reforma da União Económica e Monetária é absolutamente essencial para que tenhamos uma moeda que não seja só única, mas que seja efetivamente comum, uma moeda que sirva as diferentes economias da zona euro, que seja um fator de união e não um fator de divisão", afirmou.

António Costa discursava perante os delegados presentes no Conselho do Partido Socialista Europeu, que terminou hoje em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes.