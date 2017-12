Óbito/Zé Pedro

Centenas de pessoas aplaudiram hoje fortemente o guitarrista Zé Pedro quando o seu corpo saiu do Museu dos Coches, em Lisboa, ao som da música "O Homem do Leme".

Por volta das 13:15, o corpo do guitarrista dos Xutos & Pontapés saiu do antigo edifício do Museu dos Coches, que estava desde uma hora antes encerrado apenas para familiares e amigos.

Quando, no exterior, começou a ser tocada a música da banda e o caixão saiu, as centenas de pessoas que entretanto se foram juntando na entrada aplaudiram e cantaram em coro.