Eurogrupo

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes afirmou hoje que a candidatura de Mário Centeno presidência do Eurogrupo "deve ser motivo de satisfação", mas também de preocupação com as consequências no funcionamento do Ministério das Finanças.

"Parece-me bem para Portugal. Sempre que um português se candidata a um cargo de relevo nas instâncias internacionais, isso deve ser motivo de satisfação. Neste caso há uma preocupação conexa que é o modo como irá funcionar o Ministério das Finanças", afirmou.

Pedro Santana Lopes falava no Fundão, distrito de Castelo Branco, onde participou num encontro com jovens.