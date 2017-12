Actualidade

O Rio Ave isolou-se hoje, provisoriamente, no sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do Tondela, em encontro da 13.ª jornada.

Pelé, aos nove minutos, de grande penalidade, Guedes, aos 47, e Rúben Ribeiro, aos 81, apontaram os tentos da formação vila-condense, enquanto Tomané marcou, aos 53, o tento dos locais.

A formação de Miguel Cardoso passou a somar 20 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, que joga no domingo em Setúbal, enquanto o Tondela manteve-se, para já, no 12.º posto, com 12.