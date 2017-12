Actualidade

A ambientalista Marina Silva, a terceira candidata mais votada nas últimas eleições presidenciais no Brasil, anunciou hoje que quer disputar o próximo escrutínio presidencial, agendado para outubro de 2018.

Num encontro realizado hoje em Brasília, a dirigente do partido REDE Sustentabilidade confirmou querer disputar, pela terceira vez, a Presidência brasileira.

A candidatura de Marina Silva ainda tem de ser aprovada no congresso nacional da força partidária, previsto para abril do próximo ano, mas o nome da ex-senadora foi o escolhido pelas convenções estaduais do partido, realizadas durante os últimos dois fins de semanas. A aprovação no congresso será só a confirmação final.